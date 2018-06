Danzig (dpa) - Deutschlands Tischtennis-Herren haben ihr Abonnement auf EM-Gold verlängert. Die Auswahl um Spitzenspieler Timo Boll bezwang im Finale den 14-fachen Rekord-Europameister Schweden mit 3:0 und feierte den fünften Titelgewinn in Serie. Der WM-Dritte Boll, sein Düsseldorfer Clubkollege Patrick Baum und der in Russland spielende Dimitrij Ovtcharov holten in Danzig die Punkte für das deutsche Team. Die Schweden konnten trotz guter Gegenwehr nur drei Sätze gewinnen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.