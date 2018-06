Inhalt Seite 1 — Brandsatz an Berliner Gleisen explodiert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - In Berlin sind an Bahnstrecken weitere Brandsätze entdeckt worden. Einer davon ist nach Angaben der Polizei explodiert - vermutlich aber schon vor geraumer Zeit.

Die Überreste wurden am Mittwoch in der Nähe eines Bahnhofs im Westen der Stadt gefunden. Die Polizei schloss nicht aus, dass es noch andere nicht entdeckte Brandsätze gibt. Die Funde sorgen weiter für Störungen auch im Fernverkehr der Bahn. Politiker diskutieren über die Gefahr durch linksextremistische Gewalttäter.

An der Fundstelle im Westen Berlins wurde in der Nähe des explodierten Brandsatzes ein zweiter gefunden. Bundespolizisten entdeckten zudem zwischen zwei Bahnhöfen im Süden der Stadt Flaschen mit brennbarer Flüssigkeit.

Ein Polizeisprecher sagte: «Es gab einen Brandsatz, der in irgendeiner Weise irgendwie gezündet hat.» Das könnte aber auch schon am Montag oder Dienstag der Fall gewesen sein. Derzeit gebe es keinen Brand, und es sei niemand verletzt worden.

Die Bahn teilte mit, der Verkehr sei wegen der Polizeieinsätze an beiden Fundorten unterbrochen. Fern- und Regionalzüge nach Westen und die Berliner S-Bahn im Süden werden umgeleitet. Auch der Fern- und Regionalbahnverkehr nordwestlich der Hauptstadt war am Mittwoch weiterhin beeinträchtigt. Die Züge zwischen Berlin und Hamburg wurden nach Angaben der Bahn umgeleitet.

Die Sicherheitsbehörden vermuten die Täter in linksextremistischen Kreisen. Der Berliner Verfassungsschutz geht von einer isolierten Einzelgruppe aus. Die Polizei vermutet, dass alle Brandsätze gleichzeitig deponiert wurden und seitdem nach und nach entdeckt werden. Zeitgleich mit den Attacken gegen die Bahn war am Montag ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Eine linksextreme Gruppe protestiert darin gegen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan.

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) verurteilte die Attacken auf die Bahn scharf. Dies seien «verbrecherische terroristische Anschläge», die auch in eine neue Dimension hineingingen, sagte Ramsauer am Mittwoch in Berlin.