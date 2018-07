Inhalt Seite 1 — Erneut Brandsätze in Berlin - Bundesanwälte ermitteln Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa/bb) - Zu der Serie von Brandanschlägen auf Bahnanlagen im Großraum Berlin ermittelt jetzt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe. Es bestehe der Verdacht der «verfassungsfeindlichen Sabotage», sagte ein Sprecher der Behörde am Mittwoch.

Das Bundeskriminalamt (BKA) sei mit der weiteren Aufklärung beauftragt. Am dritten Tag in Folge wurden in Berlin Brandsätze an Gleisen der Bahn entdeckt. Damit waren zeitweise zwei der drei wichtigen ICE-Verbindungen von und nach Berlin gestört. Unterdessen debattierte die Politik über die Gefahr durch Extremismus und Terrorismus.

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe ist unter anderem zuständig für die Verfolgung terroristischer Gewalttaten. Noch am Vortag hatte ein Sprecher gesagt, es gebe keine Anzeichen, dass die Vorfälle in die Zuständigkeit von Karlsruhe fielen. Die Bahn prüft derzeit nach Angaben des Sicherheitschefs Gerd Neubeck, ob weiteres Sicherheitspersonal eingestellt wird.

Die Polizei geht davon aus, dass alle Brandsätze gleichzeitig von mutmaßlich linksextremistischen Tätern deponiert wurden und seitdem nach und nach entdeckt werden. Insgesamt handelt es sich bislang um mindestens 14 Brandsätze in der Hauptstadt und dem Umland. Die Polizei schloss nicht aus, dass es noch weitere, nicht entdeckte Sprengsätze gibt. Bislang konnten keine Täter gefasst werden. Verletzt wurde niemand.

Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) verurteilte die versuchten Brandstiftungen scharf und sprach von «verbrecherischen terroristischen Anschlägen». Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) widersprach: «Ich gehe nicht davon aus, dass uns hier ein neuer Linksterrorismus droht. Selbstverständlich ist das aber ein furchtbarer Zustand, dass Menschen andere Menschen gefährden. Das muss bekämpft werden.»

Auch das Bundesinnenministerium sah noch keinen neuen Linksterrorismus in Deutschland. Es gebe bislang keine Hinweise darauf, dass aus den linksextremistischen Strukturen bereits linksterroristische Vereinigungen im Sinne des Strafgesetzbuches geworden seien, sagte Ministeriumssprecher Jens Teschke.

Nach den ersten Anschlägen war am Montag ein Bekennerschreiben im Internet aufgetaucht. Eine linksextreme Gruppe protestierte darin gegen den Bundeswehreinsatz in Afghanistan.