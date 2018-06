Berlin (dpa) - In Berlin und Brandenburg sind zwei weitere Brandsätze an Bahngleisen gefunden worden. Das sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Seit der Nacht zu Montag sind zahlreiche Brandsätze an Bahnanlagen in Berlin entdeckt worden. Bahn und Bundespolizei verstärkten die Kontrollen bundesweit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.