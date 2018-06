NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro <EURS.FX1> hat zur Wochenmitte kräftig zugelegt und ist erstmals seit Mitte September über die Marke von 1,38 US-Dollar gestiegen. In der Spitze kostete die Gemeinschaftswährung am Mittwoch dank der freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten 1,3833 Dollar und damit fast zwei Cent mehr als noch am Dienstag. Zuletzt notierte der Eurokurs bei 1,3808 Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,3766 (Dienstag: 1,3607) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7264 (0,7349) Euro.

"Der Euro profitiert derzeit von einer zunehmenden Risikoneigung der Anleger", sagte Devisenexperte Volker Weber vom Bankhaus M.M. Warburg. Auch die Stimmung an den Aktienmärkten war zur Wochenmitte sehr gut. "Offensichtlich sind die Sorgen vor einer Eskalation der Schuldenkrise nicht mehr ganz so ausgeprägt." Weber verwies auch auf Währungen, die als besonders gute Indikatoren für die Risikofreude der Anleger gelten wie der australische und neuseeländische Dollar. Sie legten am Mittwoch ebenfalls spürbar zu.

Auch das Vorpreschen der EU-Kommission in der drohenden Bankenkrise stützte Börsianern zufolge den Euro. Geht es nach Kommissionschef Jose Manuel Barroso müssen die Banken ihr Eigenkapital deutlich stärken, um sich gegen Risiken aus der Schuldenkrise in Griechenland und anderen Euro-Staaten zu schützen. Sollte die Branche sich nicht selbst helfen können, müsse sie notfalls mit staatlichen Mitteln abgesichert werden, schlug Barroso vor.

Unterstützt wurde der Euro zudem von überraschend robusten Konjunkturdaten aus dem Euroraum. So war die Industrieproduktion im August deutlich gestiegen, während Experten einen Rückgang erwartet hatten. Überzeugen konnten vor allem Produktionszahlen aus Deutschland und Italien, wo die monatlichen Zuwächse über vier Prozent lagen.