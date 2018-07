Frankfurt/Main (dpa) - Nach der jüngsten Rallye hat sich der Dax mit einer klaren Richtung schwergetan. Freundliche Notierungen nach einem verhaltenen Start hatten nicht lange Bestand.

Nach negativ aufgenommenen Aussagen der Europäischen Zentralbank sank der deutsche Leitindex bis zum Mittag um 1,36 Prozent auf 5913 Punkte. Damit konnte er nicht an die positive Entwicklung der vorangegangenen sechs Handelstage anknüpfen. Mit Spannung erwartet wurden die Quartalszahlen der Wall-Street-Bank JP Morgan Chase am Nachmittag. Etwas besser hielten sich die anderen Indizes: Der MDax der mittelgroßen Werte gab um 0,54 Prozent auf 8888 Punkte ab, und für den TecDax ging es um 0,70 Prozent auf 678 Punkte nach unten.

An der Dax-Spitze gewannen die HeidelbergCement-Papiere 1,28 Prozent auf 29,33 Euro. Händlern zufolge strahlt die kräftige Erholung bei den Aktien der mexikanischen Cemex vom Vorabend positiv auf die Anteile des deutschen Zementherstellers aus. Die Aktien von K+S zeigten sich nach dem Abschluss des Verkaufs von Compo und Gerüchten um einen Verkauf des Nitrogen-Geschäfts fast unverändert bei 43,80 Euro. Die Metro-Titel verloren nach Zahlen und gesenkter Prognose von Europas größtem Handelskonzern Carrefour 1,90 Prozent auf 31,03 Euro.

Im MDax profitierten die Aktien von Leoni hingegen weiter von optimistischen Aussagen des Vorstandschefs Klaus Probst und stiegen um 2,30 Prozent auf 29,18 Euro. Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hatte indes im vergangenen Monat an seinem Heimatstandort so viele Passagiere wie in keinem September zuvor gezählt, was die Aktien mit Kursgewinnen von 0,73 Prozent auf 46,34 Euro honorierten. Derweil hatte der Zuckerkonzern Südzucker im ersten Geschäftshalbjahr wie erwartet einen Gewinnsprung verzeichnet. Händler sahen die Zahlen exakt im Rahmen der bereits bekannten vorläufigen Ergebnisse und bemängelten erneut, dass der Ausblick lediglich bestätigt worden sei. Die Aktien büßten 0,89 Prozent auf 22,18 Euro ein.