Frankfurt/Main (dpa) - Konjunktursorgen haben dem Dax am Donnerstag deutliche Kursverluste eingebrockt. Nach zuletzt sechs Handelstagen in Folge mit Kursgewinnen büßte der Leitindex am Ende 1,33 Prozent auf 5914,84 Punkte ein. Etwas moderater fiel das Minus bei den anderen Indizes aus.

Der MDax gab um 0,38 Prozent auf 8901,57 Punkte nach, der TecDax verlor 0,79 Prozent auf 677,40 Punkte. Börsianer verwiesen auf Aussagen im Monatsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB). Demnach dürfte sich die Konjunktur im Euroraum im zweiten Halbjahr 2011 deutlich abkühlen. Ausschlaggebend seien unter anderem die schwächere globale Nachfrage und die Schuldenkrise im Währungsraum.

Darüber hinaus hatten die führenden Forschungsinstitute ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland deutlich reduziert. Schließlich war noch der chinesische Außenhandel im September schwächer als erwartet gewachsen. «Das alles deutet auf eine große Unsicherheit hin», sagte ein Marktteilnehmer. Vor diesem Hintergrund half es auch nicht, dass das slowakische Parlament wie erwartet dem erweiterten Euro-Rettungsschirm zustimmte.