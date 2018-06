London (SID) - Englands Stürmerstar Wayne Rooney ist vom europäischen Fußball-Verband UEFA nach seinem Platzverweis im EM-Qualifikationsspiel gegen Montenegro (2:2) für drei Spiele gesperrt worden. Damit verpasst Rooney die Gruppenspiele der Engländer bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine, für die sich das Mutterland des Fußballs als Gruppenerster direkt qualifiziert hatte.

Der englische Verbandes FA teilte mit, dass man nun erst einmal die ganze Urteilsbegründung abwarten werde, bevor man sich weiter äußere oder Berufung einlegen werde.

Nationaltrainer Fabio Capello hatte zuletzt damit gedroht, den Angreifer von Manchester United auch in den Testspielen bis zur EM nicht mehr einsetzen. "Ich muss eine Lösung für das erste Spiel, oder die ersten zwei finden, in dem er nicht dabei sein wird. Und wenn wir diese Lösung finden, dann muss er arbeiten, um in die erste Elf zurückzukehren", sagte der Italiener und stellte Rooneys Stammplatz infrage.

"Natürlich kann ich Rooney draußen lassen. Wenn wir andere gute Spieler haben, werden die spielen. In meinem Trainerleben habe ich schon viele gute Spieler auf die Bank gesetzt", sagte Capello. Rooney hatte nach einem üblen Tritt am vergangenen Freitag im letzten EM-Qualifikationsspiel der Engländer gegen Montenegro die Rote Karte gesehen. Schon nach der Partie hatte Capello angekündigt, dass er bei einem Testspiel gegen Weltmeister Spanien im kommenden Monat auf Rooney verzichten will.