Berlin (dpa) - Die Deutsche Bank will auch in der neuen Krise ohne staatliche Hilfen auskommen - auch wenn das Einschnitte im Geschäft bedeute. Das sagte Vorstandschef Josef Ackermann bei einem Kongress in Berlin. Die Erhöhung der Kapitalquoten der europäischen Banken sei wohl keine zielführende Maßnahme zur Krisenbewältigung. Nicht die Kapitalausstattung der Banken sei das Problem. Die Regierungen müssten vielmehr das Vertrauen in die Staatsfinanzen wiederherstellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.