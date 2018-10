New York (dpa) - «Mad Men»-Schauspielerin January Jones (33) hat ihren neugeborenen Sohn Xander den Kollegen der US-Fernsehserie vorgestellt. Kurz darauf wurde sie laut US-Tageszeitung «New York Daily News» in Los Angeles zusammen mit dem Baby fotografiert.

Sie hielt es auf dem Arm und schien ihre Schwangerschafts-Pfunde bereits wieder verloren zu haben, so die Zeitung. Jones' Baby war am 13. September auf die Welt gekommen. Wer der Vater ist, gab sie bisher nicht bekannt. Die Dreharbeiten zu «Mad Men», der Fernsehserie über ein Werbe-Unternehmen im New York der 1960er Jahre, nahm Jones diese Woche wieder auf.

Bericht in «New York Daily News»