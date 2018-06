London (SID) - Der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Paul Merson ist wegen des Verdachts auf Trunkenheit am Steuer festgenommen worden. Die 43 Jahre alte Ikone des Mertesacker-Klubs FC Arsenal war am frühen Mittwochmorgen mit einem Lastwagen des britischen Verteidigungsministeriums kollidiert. Der heutige TV-Experte hatte bereits in der Vergangenheit mit Alkohol- und Drogen-Problemen zu kämpfen. Merson sagte in englischen Medien, dass er am Steuer eingeschlafen sei.