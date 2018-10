Hamburg (dpa) - Jetzt ist es perfekt: Thorsten Fink wird neuer Trainer des Hamburger SV. Der Schweizer Meister FC Basel hat die Freigabe Finks bestätigt. Mit dem HSV, «dem künftigen Arbeitgeber Finks», sei eine angemessene Ablösesumme vereinbart worden, teilte der Champions-League-Teilnehmer mit. Der HSV will sich am Mittag über den neuen Coach äußern, der am Montag in Hamburg erwartet wird. Fink bestätigte dem Internetportal «Sport1»: «Ja, der Wechsel zum HSV ist perfekt.»

