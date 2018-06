Freiburg (SID) - Ex-Nationalspieler Andreas Hinkel steht nach fünf Jahren Abstinenz unmittelbar vor seinem Comeback in der Fußball-Bundesliga. Der Neuzugang des SC Freiburg wird im Spiel am Sonntag gegen den Hamburger SV (15.30 Uhr/Sky und Liga total!) voraussichtlich den verletzten Rechtsverteidiger Mensur Mujdza ersetzen. Der 27-jährige Mujdza hatte sich im EM-Qualifikationsspiel mit Bosnien-Herzegowina in Frankreich (1:1) am Dienstag einen Mittelfußbruch zugezogen und droht, mehrere Monate auszufallen.

Vor einer Woche hatte Hinkel bei den Freiburgern einen Einjahresvertrag unterschrieben. Damit geht am Sonntag wohl eine zwölfmonatige Leidenszeit zuende. Nachdem Hinkel sich vor einem Jahr im Training einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, absolvierte der 29-Jährige für seinen damaligen Klub Celtic Glasgow kein einziges Spiel mehr.

Der Vertrag des 21-maligen Nationalspielers wurde vom schottischen Traditionsklub nach Ablauf der vergangenen Saison nicht mehr verlängert. Vor dem Wechsel nach Freiburg hatte sich Hinkel bei seinem Stammverein VfB Stuttgart fit gehalten.

Die Freiburger können zudem auf einen Einsatz ihres Kapitäns Heiko Butscher hoffen. Nach seinem Nasenbeinbruch kehrte der Abwehrspieler am Donnerstag wie auch Anton Putsila (Knieprellung) und Beg Ferati (herausgesprungene Kniescheibe) ins Mannschaftstraining zurück.