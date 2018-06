Nyon (dpa) - Nach seinem Platzverweis in der EM-Qualifikation ist Englands Nationalstürmer Wayne Rooney von der UEFA für drei Spiele gesperrt worden. Das teilte die Europäische Fußball-Union mit.

Damit würde Rooney alle drei Vorrundenpartien der Engländer bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Polen und der Ukraine verpassen. Die Disziplinarkommission der UEFA ahndete mit dem harten Urteil die Rote Karte Rooneys in der Qualifikationspartie gegen Montenegro (2:2) am vergangenen Freitag.