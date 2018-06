Vilamoura (Portugal) (SID) - Der deutsche Golfstar Martin Kaymer hat einen guten Start in das mit 2,5 Millionen Euro dotierte Turnier in Vilamoura/Portugal erwischt. Der Weltranglistensechste aus Mettmann spielte auf dem Par-72-Kurs eine 67er-Runde und belegte damit den geteilten 16. Platz. Sein Rückstand auf den in Führung liegenden Südafrikaner James Kingston beträgt drei Schläge. Kaymer spielte sieben Birdies und zwei Bogeys und liegt vor der zweiten Runde am Freitag in Lauerstellung.

Weniger erfolgreich verlief der Auftakt für den zweiten deutschen Starter Marcel Siem. Der Ratinger musste sich nach einer 71er-Runde mit dem 82. Platz begnügen.