Kuala Lumpur (SID) - (SID) - Profigolferin Sandra Gal ist solide in das Damen-Turnier in Kuala Lumpur gestartet. Die 26 Jahre alte Düsseldorferin spielte auf dem Par-71-Kurs fünf Birdies, leistete sich aber am 16. Loch einen Doppel-Bogey und kam mit einer 72 ins Klubhaus. Mit sechs Schlägen Rückstand auf ein Spitzenquartett belegt Gal bei dem mit 1,9 Millionen Dollar dotierten Turnier den geteilten 32. Platz.