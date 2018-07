Tripolis (dpa) - Deutschland nimmt 150 schwer verletzte libysche Revolutionskämpfer auf. Schon am Dienstag sollen die ersten mit Bundeswehrmaschinen in deutsche Krankenhäuser gebracht werden. Das sagte Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler in Tripolis. Insgesamt müssen noch etwa 2000 verletzte Revolutionskämpfer behandelt und versorgt werden. Allerdings brauchen nicht alle Spezialbehandlungen. Grundsätzlich signalisierten die libyschen Gesprächspartner Rösler, dass deutsches Know-How in Verwaltung und Wirtschaft sehr willkommen sei.

