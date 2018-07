Tripolis/Bengasi (dpa) - Nach Berichten über die Festnahme von Gaddafi-Sohn Mutassim haben Tausende Libyer in der Nacht gefeiert. Augenzeugen in der Stadt Sirte hatten angegeben, Mutassim al-Gaddafi sei in Sirte festgenommen und in die Stadt Bengasi gebracht worden.

Sollte es sich bei dem Festgenommenen wirklich um Mutassim handeln, so wäre er das einzige Mitglied aus dem engsten Familienkreis des verschwundenen Machthabers Muammar al-Gaddafi, das von den Truppen des Übergangsrates festgehalten wird. Sirte ist neben Bani Walid die einzige Stadt, in der die Anhänger Gaddafis noch kämpfen. Sie wird inzwischen - abgesehen von einigen Widerstandsnestern - von den neuen Machthabern kontrolliert.

Mutassim Billah al-Gaddafi war zuletzt nationaler Sicherheitsberater und Kommandeur der Präsidentengarde. Mehrere Mitglieder des Gaddafi-Clans haben sich in den vergangenen Monaten auf dem Landweg ins Ausland abgesetzt, andere sind im Land untergetaucht, darunter auch der Sohn Saif al-Islam, der wie Mutassim eine führende Rolle im Kampf gegen die Aufständischen hatte.

Wo sich der Ex-Diktator selbst aufhält, ist nicht bekannt. Er wird im Grenzgebiet zwischen Libyen, dem Niger und Algerien vermutet. Am Mittwoch war in Sirte bereits Scheich Chalid Tantusch, ein Vertrauter Gaddafis, der bis zuletzt zu ihm gehalten hatte, gefangen genommen worden. Sirte ist Gaddafis Heimatstadt.