Berlin (dpa) - Die Aufschwungparty in Deutschland ist vorbei. Einen Einbruch der Konjunktur erwarten die führenden Ökonomen aber nicht, die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt hält an. Bei der Euro-Rettung verlangen sie einen großen Wurf.

