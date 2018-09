Inhalt Seite 1 — Amoklauf im Friseursalon: Acht Tote in Kalifornien Seite 2 Auf einer Seite lesen

San Francisco (dpa) - Möglicherweise aus Wut über seine Ex-Frau hat ein Mann in einem Friseursalon in Kalifornien acht Menschen erschossen. Wie der Sender KTLA berichtete, soll die Frau am Dienstag eine einstweilige Verfügung gegen ihren Ex-Mann erhoben haben.

Die Tat geschah am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in dem kleinen Strandort Seal Beach, 50 Kilometer südlich von Los Angeles. Dem Sender zufolge ist die Frau unter den Toten. Bei dem Amoklauf waren sechs Menschen - ein Mann und fünf Frauen - auf der Stelle tot, zwei erlagen später ihren Verletzungen. Der Zustand einer Frau blieb zunächst kritisch.

Der mutmaßliche Täter, der in seinem Auto zu fliehen versuchte, konnte in Gewahrsam genommen werden. Der 42-Jährige trug eine kugelsichere Weste und hatte mehrere Waffen bei sich, wie die Polizei mitteilte. Über das mögliche Motiv des Mannes sagten die Beamten zunächst nichts. Mehrere Augenzeugen und Nachbarn beschrieben ihn als Ex-Mann einer Mitarbeiterin des Salons, der in einen bitteren Sorgerechtsstreit um den achtjährigen Sohn verwickelt sei.

Wie eine Nachbarin berichtete, soll er über das geteilte Sorgerecht verärgert gewesen sein. Er habe sich immer wieder über die Erziehungsfähigkeiten seiner Ex-Frau beschwert. Andere Anwohner beschrieben den Mann als fürsorglichen Vater, der mit seiner zweiten Ehefrau in einem kleinen Einfamilienhaus lebte. Die Polizei durchsuchte nach dem Amoklauf das Haus des mutmaßlichen Schützen.

«Die Opfer befanden sich überall in dem Salon», beschrieb ein Beamter den Tatort. Eine Kundin sagte der «Los Angeles Times»: «Er schoss auf jede Person, die er sah.» Sie habe die Schüsse erst für Knallkörper gehalten. Der Mann habe einen Schuss nach dem anderen abgegeben. «Ich hatte Angst, er würde jeden umbringen». Sie selbst habe in einem Stuhl nahe am Ausgang gesessen, daher sei ihr die Flucht gelungen.

Andere Augenzeugen beschrieben Szenen, die sich vor dem Geschäft abspielten. Der Mann habe auch noch auf dem Parkplatz weiter um sich geschossen, sagte die Besitzerin eines Nachbarladens. Die Bluttat geschah in einer kleinen Einkaufspassage in Seal Beach. In den vergangenen fünf Jahren soll in Seal Beach nur ein einziger Mordfall gemeldet worden sein.

