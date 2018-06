Frankfurt/Main (dpa) - Die Polizei hat am Frankfurter Flughafen einen seit Jahren gesuchten mutmaßlichen Kinderschänder verhaftet. Dem 63 Jahre alten Kanadier werden 50 Fälle von sexuellem Missbrauch vorgeworfen, teilte die Bundespolizei mit. Die Taten sollen sich zwischen 1996 und 1998 in Deutschland ereignet haben. Der Mann war den Beamten ins Netz gegangen, als er mit einer Maschine aus Toronto einreisen wollte. Seit 2007 wird er auf Antrag der Behörden im bayerischen Landsberg per Haftbefehl gesucht.

