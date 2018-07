Frankfurt (dpa) - Der Frankfurter Flughafen glänzt als Passagier-Drehscheibe mit neuen Spitzenwerten, die Luftfracht schwächelt dagegen. Im September verzeichnete der größte deutsche Airport 5,3 Millionen Fluggäste.

Das war ein Plus von gut vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr und der bisher höchste September-Wert, wie die Betreibergesellschaft Fraport am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Die Luftfracht, die als Frühindikator der weltweiten Wirtschaftskraft gilt, war dagegen rückläufig.

Das Fracht- und Luftpostaufkommen sank gegenüber dem Spitzenwert des Vorjahres um nahezu fünf Prozent auf rund 180 500 Tonnen. Fraport-Chef Stefan Schulte erwartet auch im Gesamtjahr einen leichten Rückgang. Bei den Passagierzahlen sieht sich das Unternehmen weiterhin auf Kurs und wird Schulte zufolge seine Prognose von vier bis sieben Prozent Wachstum in diesem Jahr erreichen.

Einschließlich seiner Auslandsflughäfen in Antalya (Türkei), Lima (Peru) sowie Burgas und Varna in Bulgarien kam Fraport im September auf 10,1 Millionen Fluggäste, fast acht Prozent mehr als im September 2010. Die Fracht- und Luftpostmenge ging im Konzern dagegen um nahezu vier Prozent auf knapp 210 000 Tonnen zurück.

In den ersten neun Monaten nutzen 42,7 Millionen Passagiere das Frankfurter Drehkreuz, das waren 6,7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Menge der beförderten Fracht- und Luftpost verringerte sich um 0,7 Prozent auf rund 1,6 Millionen Tonnen.

Mitteilung