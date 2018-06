München (dpa) - Die Kultband Kraftwerk hat längst Musikgeschichte geschrieben - und jetzt sind die Elektro-Pioniere ganz offiziell zu Künstlern erhoben worden. Im Münchner Kunstbau wird von diesem Samstag an eine 3-D-Videoinstallation gezeigt, die zu Klassikern wie «Die Roboter» oder «Radio-Aktivität» eine rund einstündige Musikvideo-Kollage zeigt. Dank 3-D-Brille sieht der Zuschauer geografische Formen, Worte und Zahlen auf sich zufliegen.

«Die Idee ist, Kraftwerk einen Auftritt zu geben, genau so wie wir Kandinsky eine Retrospektive geben», sagte Kurator Matthias Mühling am Donnerstag. Die medienscheue Band aus Düsseldorf selbst hat die Installation entwickelt - dazu äußern will sie sich aber nicht.

Zum Start der Ausstellung, die bis zum 13. November im Kunstbau des Lenbachhauses zu sehen ist, gaben Kraftwerk am Mittwoch in München eins ihrer seltenen Konzerte. Am Donnerstagabend sollten zwei weitere folgen. Alle drei Auftritte waren nach Angaben des Lenbachhauses ausverkauft.

