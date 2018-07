Rooney für EM-Vorrunde gesperrt

Nyon (dpa) - Nach seinem Platzverweis in der EM-Qualifikation ist Englands Nationalstürmer Wayne Rooney von der UEFA für drei Spiele gesperrt worden. Das teilte die Europäische Fußball-Union am Donnerstagabend mit. Damit würde Rooney alle drei Vorrundenpartien der Engländer bei der Europameisterschaft im kommenden Jahr in Polen und der Ukraine verpassen. Die Disziplinarkommission der UEFA ahndete mit dem harten Urteil die Rote Karte Rooneys in der Qualifikationspartie gegen Montenegro (2:2) am vergangenen Freitag.

Boll in Runde drei - Pleite im Herren-Doppel

Danzig (dpa) - Tischtennis-Profi Timo Boll hat seinen Siegeszug bei der EM in Danzig fortgesetzt. Einen Tag nach EM-Gold mit dem Team qualifizierte sich der Rekord-Europameister mit zwei Erfolgen für die dritte Runde im Einzel. Der 30-jährige Düsseldorfer wahrte am Donnerstag die Chance auf den fünften Einzel-Titel und sein insgesamt 15. EM-Gold. Auch der an Position drei gesetzte Dimitrij Ovtcharov gewann zwei Partien. Im Herren-Doppel gab es wie zuletzt 2003 keine EM-Medaille für den Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB).

Petkovic verzichtet auf Start in Luxemburg

Berlin (dpa) - Andrea Petkovic hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Luxemburg in der kommenden Woche abgesagt. Das meldeten die Veranstalter am Donnerstag. Die Weltranglistenneunte aus Darmstadt kuriert derzeit eine Knieverletzung aus. Auf ärztliches Anraten fehlte die 24-Jährige bereits beim Tennisturnier in Linz. Petkovic hatte sich vor den US Open einen Meniskuseinriss im rechten Knie zugezogen. Die meisten Schmerzen bereitet ihr nun eine zusätzliche Kapselverletzung. Deutschlands derzeit beste Spielerin hofft, zumindest als Ersatzspielerin zum Masters nach Istanbul zu reisen, das am 25. Oktober beginnt.

Kaymer mit 67er Runde unter Top 20 - Kingston vorn