Leipzig (dpa) - Das Bundesverwaltungsgericht hat für den künftigen Berliner Hauptstadtflughafen nächtliche Flüge in Randzeiten erlaubt. Damit sind Anwohner und umliegende Gemeinden mit ihrer Klage gescheitert. Der Airport Berlin-Schönefeld kann ohne weitere Einschränkungen an den Start gehen, der für nächsten Juni geplant ist. Die Leipziger Richter erklärten, die Nachtflugregelung läge im Ermessen des brandenburgischen Verkehrsministeriums. Nach dessen Planung sind in den Zeiten zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht sowie von 5.00 bis 6.00 Uhr eingeschränkt Flüge möglich.

