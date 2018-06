Inhalt Seite 1 — Urteil: Nachtflüge am Hauptstadtflughafen erlaubt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Leipzig/Berlin (dpa) - Am künftigen Hauptstadtflughafen Berlin-Schönefeld wird es kein komplettes Nachtflugverbot geben. Das Bundesverwaltungsgericht wies am Donnerstag Klagen von Anwohnern und Anrainer-Gemeinden gegen die geplante Regelung zurück.

Danach sind am künftigen Großflughafen zwischen 22.00 Uhr und Mitternacht sowie zwischen 5.00 und 6.00 Uhr durchschnittlich 77 Starts und Landungen erlaubt, maximal 103. Die Planer hätten die Lärmschutzinteressen der Anwohner ausreichend berücksichtigt, entschied das höchste Gericht.

Die Kläger nannten das Urteil eine «Katastrophe», die Betreiber einen «Meilenstein». Berlins Regierender Bürgermeister und Flughafen-Aufsichtsratschef Klaus Wowereit (SPD) sagte, nun könnten verstärkt Interkontinentalverbindungen angeboten werden. «Wir bauen den Flughafen, damit Menschen zu uns kommen.» Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) sagte: «Dies ist ein guter Tag für Wirtschaft und Beschäftigung in unserer Region.»

Für den Flughafen Frankfurt hatte am Dienstag der Hessische Verwaltungsgerichtshof hingegen völlig überraschend ein vorläufiges Nachtflugverbot verhängt - und zwar zwischen 23.00 und 5.00 Uhr für den Winterflugplan. Die Kasseler Richter sahen die Anwohner in dem Ballungsraum nicht ausreichend vor nächtlichem Fluglärm geschützt. Auch bei Deutschlands größtem Flughafen hat nun das Bundesverwaltungsgericht das letzte Wort.

Der neue Flughafen im brandenburgischen Schönefeld ersetzt die bestehenden Airports in Tegel und Schönefeld sowie den bereits geschlossenen Flughafen Tempelhof. Er soll am 3. Juni 2012 in Betrieb gehen.

Der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft, Klaus-Peter Siegloch, nannte das Urteil für den Hauptstadtflughafen «wegweisend». «In der Luftfahrt dürfen am späten Abend nicht alle Lichter ausgehen, wenn die Wirtschaftskraft und die Arbeitsplätze dieser Branche auch in Zukunft gesichert werden sollen.» Ähnlich reagierte der Flughafenverbandes ADV und das Deutsche Verkehrsforum.

2006 hatte das Leipziger Gericht den 24-Stunden-Betrieb auf dem neuen Großflughafen an der Stadtgrenze untersagt. Die Planer besserten nach, nun haben die Richter den Planergänzungsbeschluss für zulässig erklärt (Az: BVerwG 4 A 4000.09, 4000.10, 4001.10). Der Bürgerverein Berlin-Brandenburg (BVBB) will das Urteil jedoch nicht akzeptieren und kündigte eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg an.