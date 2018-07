Danzig (Polen) (SID) - Viele leere Sitzplätze, wenig Stimmung auf den Rängen und organisatorische Mängel: Für den Präsidenten des Deutschen Tischtennis-Bundes (DTTB), Thomas Weikert, ist die EM in Danzig eine Enttäuschung. "Wir haben keinen Schritt nach vorne, sondern eher einen Schritt zurückgemacht. Da muss der Europaverband ETTU schon sein Konzept hinterfragen", sagte der DTTB-Chef nach den ersten fünf Turniertagen.

In der großen Arena wird teilweise an 18 Tischen gleichzeitig gespielt, davon sind nicht alle von den Tribünen zu sehen. Parallel zu den Halbfinals fanden auch an Nebentischen Spiele statt und für die Punktezählung mangelte es an Schiedsrichtern. "Wenn die Spieler und Spielerinnen große Leistungen zeigen, muss das auch entsprechend begleitet werden", befand Weikert und versprach: "Der DTTB wird alles daran setzen, dass das bei der Team-WM anders sein wird." Die Mannschafts-WM findet vom 25. März bis 1. April 2012 in Dortmund statt.