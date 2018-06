Catania (Italien) (SID) - Die ehemalige Europameisterin Imke Duplitzer aus Bonn und die Heidenheimerin Monika Sozanska haben bei der Fecht-WM in Catania die zweite Runde des Degenwettbewerbs erreicht. Duplitzer besiegte die Schweizerin Simone Naef knapp mit 15:14, Sozanska setzte sich gegen die Finnin Catharina Cock mit 15:8 durch.

Ausgeschieden ist dagegen die Heidenheimerin Ricarda Multerer durch ein 10:11 gegen die Schwedin Emma Samuelsson. Olympiasiegerin Britta Heidemann aus Leverkusen war völlig überraschend bereits am Montag in der Qualifikation gescheitert und belegte am Ende Platz 126.

Auch für die französische Titelverteidigerin Maureen Nisima war bereits früh Schluss. Sie verlor ihr Auftaktgefecht gegen Julia Suikova aus Estland.