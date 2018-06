Frankfurt/Main (SID) - Trotz des Debakels bei der Fecht-WM in Catania erhält Olympiasiegerin Britta Heidemann neue Unterstützung: Die deutsche Degenfechterin, die bei der WM als 126. vorzeitig ausgeschieden war, ist eine von 20 Sportlerinnen und Sportlern aus zehn Ländern im Team Visa Europe. Weltweit sind über 50 Athleten im Team Visa vertreten, darunter auch Schwimm-Ikone Michael Phelps und Nationalmannschaften aus 21 Ländern.

"Ich freue mich sehr, die olympische Geschichte von Visa gemeinsam mit so vielen anderen Weltklassesportlern mitzutragen. Als Athletin muss man mit Hingabe und Leistungsbereitschaft trainieren. Aber der Aufwand lohnt sich. Und natürlich benötigen wir Unterstützung. Als Mitglied von Team Visa komme ich meinem Ziel näher, den Weg nach London 2012 erfolgreich zu beschreiten", sagte Heidemann.

Das Kreditkartenunternehmen ist seit 25 Jahren Sponsor der Olympischen Spiele und seit zehn Jahren der Paralympischen Spiele. Vor den Olympischen und Paralympischen Spiele 2004 in Athen wurde das Team Visa gegründet. Seitdem hat die Kartenorganisation weltweit über 1000 Athleten dabei unterstützt, an Olympischen oder Paralympischen Spielen teilzunehmen.

Colin Granell, Head of Partnership Marketing bei Visa Europe, sagte im SID-Interview: "Wir konzentrieren uns beim Sponsoring größtenteils auf die FIFA Fußball-Weltmeisterschaften und auf die Olympischen und Paralympischen Spiele. Im Zuge dieser weltweiten Events begeistern wir die Menschen für unsere Produkte. Unser Team Visa-Programm investiert in diese Athleten, um ihnen die bestmögliche Vorbereitung für die Spiele in London 2012 zu ermöglichen. Wir freuen uns, so viele Athleten in Europa unterstützen zu können."