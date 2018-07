Berlin (dpa) - Berlins Innensenator Ehrhart Körting hat nach der Serie von Anschlägen auf Bahnlinien vor übertriebenen Reaktionen gewarnt. Man solle einen Bürgerkrieg nicht an die Wand malen, sagte Körting im RBB-Inforadio. Forderungen nach mehr Polizisten wies Körting zurück. Berlin habe bereits die höchste Polizeidichte in Deutschland. Bisher gibt es trotz eines Bekennerschreibens einer linksextremistischen Gruppe keine konkreten Hinweise auf die Täter. Auch nach einem Brandanschlag auf die S-Bahn im Mai an der Berliner Station Ostkreuz hatte es keine Festnahmen gegeben.

