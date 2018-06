Berlin (dpa) - Nach der Serie von Anschlägen auf Bahnlinien in und um Berlin gibt es auch heute Zugausfälle und Verspätungen. Betroffen ist laut Bahn vor allem die Fernstrecke Berlin-Hamburg, wo es noch Verspätungen bis zu einer Viertelstunde gibt. Im Berliner Nahverkehr fallen weiterhin Züge aus. In der Debatte über die Tathintergründe hat die SPD Warnungen vor einem neuen linksextremen Terrorismus zurückgewiesen. Die Brandsätze in Berlin hätten mit Terrorismus nichts zu tun, sagte SPD-Innenexperte Dieter Wiefelspütz der «Süddeutschen Zeitung».

