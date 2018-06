Berlin (dpa) - Am vierten Tag in Folge ist in Berlin ein Brandsatz an Bahngleisen entdeckt worden. Er wurde nahe der ICE-Strecke zwischen den Bahnhöfen Südkreuz und Priesterweg bei einer Kontrolle gefunden. Das teilte die Bundespolizei mit. Der Bahnverkehr sei unterbrochen. Die Strecke führt nach Leipzig, parallel dazu verläuft eine S-Bahn-Linie. Seit Montag wurden immer wieder Brandsätze an Bahnanlagen entdeckt, zwei zündeten. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Attacken auf das Konto von Linksextremisten gehen.

