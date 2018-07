Inhalt Seite 1 — Zugtickets werden deutlich teurer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Zugfahren mit der Deutschen Bahn wird wieder teurer. Zum Fahrplanwechsel am 11. Dezember erhöht der bundeseigene Konzern die Preise im Fernverkehr um durchschnittlich 3,9 Prozent.

Aus Sicht von Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer sind die für Dezember angekündigten Preiserhöhungen begründet. Der bundeseigene Konzern müsse die Mehreinnahmen allerdings für weitere Investitionen einsetzen, mahnte der CSU-Politiker. «Ich erwarte als Besitzer der Bahn, dass sie wirtschaftlich arbeitet», sagte der Minister am Rande der Nationalen Konferenz Güterverkehr und Logistik. Dazu gehörten kostendeckende Preise. Das Unternehmen dürfe sich aber «nicht allein an kaufmännischen Zielen orientieren, sondern auch am Gemeinwohl».

Im Nahverkehr werden durchschnittlich 2,7 Prozent mehr verlangt. Zu Begründung verwies der für den Personenverkehr zuständige Bahnvorstand Ulrich Homburg am Donnerstag auf deutlich gestiegene Personal- und Energiekosten.

Neue Preise gibt es auch für Sitzplatzreservierungen. Sie kosten künftig in der 1. und 2. Klasse einheitlich 4 Euro, gleich, ob man im Internet, am Automaten oder im Reisezentrum bucht. Damit wird die Reservierung beim Fahrkartenkauf am Automaten oder im Internet für die 2. Klasse um 1,50 Euro teurer, im Reisezentrum dagegen um 0,50 Euro billiger.

Auch für Bahncards müssen Bahnkunden tiefer in die Tasche greifen. Nach drei Jahren Preisstabilität kostet die Bahncard 25 in der 2. Klasse künftig 59 Euro und damit zwei Euro mehr als bisher. Die Bahncard 50 wird um 10 auf 240 Euro angehoben. Für die ermäßigte Bahncard 50 verlangt die Bahn statt 118 dann 122 Euro.

Die Bahncard 100 kostet künftig 3990 Euro in der 2. Klasse und 6690 Euro in der 1. Klasse. Nicht teurer wird hingegen die ermäßigte Bahncard 25 für Schüler, Studenten und Senioren - hier bleibt es bei 39 Euro in der 2. Klasse und 78 Euro in der 1. Klasse. Auch die Jugend Bahncard 25 bleibe mit einer einmaligen Bearbeitungsgebühr von 10 Euro preisstabil, teilte die Bahn weiter mit.

Bahnkunden sind alljährliche Fahrpreisrunden gewohnt. Nur im vergangenen Jahr hatte der Bahnkonzern erstmals seit dem Jahr 2002 seine Preise im Fernverkehr einmal nicht erhöht. Bahnchef Rüdiger Grube hatte aber erst vor einigen Wochen deutlich gemacht, dass sich der Konzern einen solchen Verzicht nicht jedes Jahr leisten könne. Im Nahverkehr, mit dem sie das meiste Geld verdient, hatte die Bahn auch 2010 nicht verzichtet, sondern die Fahrpreise im Schnitt um 1,9 Prozent angehoben.