NEW YORK (dpa-AFX) - Anhaltende Konjunktursorgen haben den Eurokurs <EURS.FX1> am Donnerstag belastet. Die Gemeinschaftswährung war etwa eine Stunde nach Börseneröffnung in Europa unter die Marke von 1,38 US-Dollar gefallen und notierte zuletzt bei 1,3781 Dollar. Zwischenzeitlich hatte sie sogar die Schwelle von 1,37 Dollar gerissen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,3727 (Mittwoch: 1,3766) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7284 (0,7264) Euro.

"Die Staatsschuldenkrise in der Eurozone ist derzeit das alles überlagernde Thema an den Märkten", sagte Devisenexperte Thomas Amend von der Privatbank HSBC Trinkaus. Die Investoren reagierten momentan extrem auf jede neue Wasserstandsmeldung. Im Euroraum dürfte sich die Konjunktur im zweiten Halbjahr 2011 nach Einschätzung der Europäischen Zentralbank (EZB) deutlich abkühlen. Das Wachstum werde vermutlich "sehr moderat" ausfallen, hieß es im Monatsbericht der EZB.

Dennoch erholte sich der Euro im Handelsverlauf etwas und kletterte wieder über die Marke von 1,37 Dollar. Börsianer begründeten dies mit der Entwicklung an der Wall Street, wo der Dow Jones Industrial <DJI.DJI> im späten Handel einen Teil seiner Tagesverluste wieder wettmachte. Dies zeige, dass die Nervosität der Anleger zuletzt wieder etwas nachgelassen habe.