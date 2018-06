Offenbach (dpa) - Am Freitagmorgen herrscht verbreitet Nebel, später wird es vielfach heiter, teils bleibt es auch längere Zeit neblig-trüb. Die Temperaturmaxima liegen zwischen 8 Grad bei anhaltendem Nebel und 15 Grad im Südwesten. Es weht schwacher Wind aus überwiegend östlicher Richtung.

In der Nacht zum Samstag ist der Himmel nach Angaben des nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst verbreitet klar. Später entsteht erneut Nebel oder noch vorhandene Nebelfelder werden wieder dichter. Es sind Tiefsttemperaturen zwischen 5 und -2 Grad zu erwarten. Dabei gibt es verbreitet Bodenfrost. Unmittelbar an der See bleibt es milder.