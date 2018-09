Inhalt Seite 1 — Fitch droht Großbanken mit Abstufung Seite 2 Auf einer Seite lesen

New York (dpa) - Neue Hiobsbotschaft für die Bankenwelt: Die Ratingagentur Fitch droht angesichts der Staatsschuldenkrise einer ganzen Reihe von Großbanken mit der Abstufung ihrer Kreditwürdigkeit.

Neben Instituten aus den USA, Großbritannien, der Schweiz und Frankreich beurteilen die Experten auch die Aussichten für die Deutsche Bank düsterer als bislang und haben den Ausblick auf «Negativ» gesenkt. Außerdem stufte die führende Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit Spaniens herab.

S&P und auch Fitch bewerten das Land nun mit der vierthöchsten Note «AA-», das heißt einer nur noch guten Bonität. Bei S&P besaß das Land vorher ein leicht besseres «AA». Die Abstufung vom späten Donnerstag erhöht den Druck auf Spanien, denn je schlechter die Kreditwürdigkeit, desto höhere Zinsen werden für die Aufnahme neuer Schulden fällig.

Fitch begründete den düsteren Ausblick für die Banken am Donnerstagabend mit den Turbulenzen an den Finanzmärkten und schärferen Vorschriften für Geldinstitute. Für weitere Geldhäuser, darunter die Schweizer UBS, die Lloyds Banking Group und die Landesbank Berlin, setzte die Agentur das Langfrist-Rating direkt herab.

An den Finanzmärkten wurden die Nachrichten am Freitagvormittag mit Enttäuschung aufgenommen. Die Aktien der Deutschen Bank verloren in Frankfurt mehr als drei Prozent, die Papiere der UBS büßten an der Börse in Zürich 2,5 Prozent an Wert ein. Der Kurs der französischen Großbank BNP Paribas sank in Paris um mehr als vier Prozent. Auch in London standen Bankenwerte unter Druck.

Der Deutschen Bank droht den Experten zufolge eine Abstufung um eine, höchstens zwei Stufen auf der Bonitätsskala. Bislang sieht Fitch das Langfrist-Rating des größten deutschen Geldinstituts bei «AA-». Ein dürftiges Wirtschaftswachstum und ein schwaches Geschäftsumfeld schlügen auf die Gewinnentwicklung durch. In Staatsanleihen von Griechenland, Portugal, Irland, Italien und Spanien hatte die Bank zur Jahresmitte noch 3,7 Milliarden Euro angelegt.

Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann hatte noch am Vortag betont, dass der europäische Bankensektor deutlich robuster dastehe als in der Finanzkrise im Herbst 2008. «Die Banken sind erheblich besser kapitalisiert und weniger von kurzfristiger Liquidität abhängig.»