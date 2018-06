Berlin (dpa) - Die Banken sollen stärker für die Rettung Griechenlands in die Bresche springen - das will Euro-Gruppen-Chef Jean-Claude Juncker. Dazu soll es einen deutsch-französischen Vorschlag geben. Hilfe für die Eurozone kündigen angeblich auch große Schwellenländer an. Unterdessen stufte nach der Ratingagentur Fitch auch Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit von Spanien herab. Fitch drohte an, die Bonität mehrerer europäischer Großbanken, darunter auch die der Deutschen Bank, zu senken.

