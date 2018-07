Catania (dpa) - Deutschlands Säbelfechter haben in Catania mit der 40:45-Niederlage gegen Gastgeber Italien WM-Bronze verpasst.

Nicolas Limbach als Zweiter des WM-Einzels, Björn Hübner, der EM-Dritte Max Hartung und Benedikt Wagner an seinem 21. Geburtstag verfehlten am drittletzten Tag der Weltmeisterschaften in Sizilien die zweite deutsche Medaille. Zuvor hatte die Mannschaft des EM-Zweiten das Halbfinale gegen Titelverteidiger Russland mit 33:45-Treffern verloren. Deutschlands weibliches Florett-Team beendete die WM auf Rang neun.