Paris (SID) - Der ehemalige Bundestrainer Jürgen Klinsmann wird mit den USA erneut zu einem Fußball-Länderspiel in Europa gastieren. Wie der französische Fußball-Verband FFF am Freitag mitteilte, treten die von Klinsmann betreuten USA am 11. November im Pariser Stade de France an. Frankreich spielt zudem am 15. November an selber Stelle gegen Belgien. In den bisherigen fünf Spielen unter Klinsmann gelang dem US-Team erst ein Sieg (1:0 gegen Honduras). Die Qualifikationsspiele zur WM 2014 in Brasilien beginnen für die USA erst im Juni 2012.