Tel Aviv (dpa) - Der mit Spannung erwartete Gefangenenaustausch zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen wird voraussichtlich später beginnen als erwartet. Details würden erst an diesem Wochenende geregelt, sagte ein hochrangiger Regierungsbeamter in Jerusalem. Der Präsident des Bundesnachrichtendienstes, Ernst Uhrlau, hat indirekt bestätigt, dass der deutsche Auslandsgeheimdienst an der Freilassung des israelischen Soldaten Gilad Schalit beteiligt war. Im Gegenzug für seine Freilassung soll Israel 1027 Palästinenser aus seinen Gefängnissen entlassen.

