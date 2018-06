Inhalt Seite 1 — Keine Spur von in Kenia entführten Spanierinnen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Addis Abeba/Nairobi (dpa) - Nach der Entführung von zwei spanischen Mitarbeiterinnen der Organisation Ärzte ohne Grenzen in Kenia wächst die Angst unter den humanitären Helfern vor weiteren Übergriffen.

Die beiden Frauen waren am Donnerstagmorgen in der Nähe des Flüchtlingslagers Dadaab in ihrem Fahrzeug von schwer bewaffneten Männern angegriffen und verschleppt worden. Von den Helferinnen fehlte am Freitag weiter jede Spur. Es gilt als wahrscheinlich, dass sie nach Somalia gebracht wurden.

Der britische Sender BBC berichtete, Sucheinheiten hätten ein verlassenes Fahrzeug in der Nähe der Grenze zu Somalia entdeckt. Die kenianische Polizei war zuvor mit Autos und Helikoptern im Einsatz, doch blieb die Suche erfolglos. Wer hinter der Entführung steckt, blieb zunächst unklar.

«Wir verurteilen diesen Angriff aufs Schärfste», erklärte der Präsident von Ärzte ohne Grenzen in Spanien, José Antonio Bastos. Die Organisation sei mit den zuständigen Behörden in Kontakt und unternehme alles, um die sofortige und sichere Rückkehr der Kollegen sicherzustellen.

«Wenn so etwas passiert, dann werden die Sicherheitsmaßnahmen sehr wahrscheinlich die Bewegungsfreiheit der Helfer einschränken», sagte ein UN-Mitarbeiter, der mit dem Vorfall vertraut ist. «Das ist sehr traurig, weil die Flüchtlinge weiterhin unsere Unterstützung brauchen.» Die Vereinten Nationen wollten im Laufe des Freitags über das weitere Vorgehen beraten.

«Eine der vorgeschlagenen Maßnahmen sieht vor, alle Aktivitäten - außer denen, bei denen es um überlebenswichtige Dinge wie Wasser, Nahrung und ärztliche Versorgung geht - bis Montag einzustellen», erklärte der UN-Mitarbeiter. Eine endgültige Entscheidung stehe aber noch aus.

In Dadaab - dem derzeit größten Flüchtlingslager der Welt - leben fast eine halbe Million Menschen. Die meisten stammen aus Somalia und haben in Kenia Zuflucht vor dem Bürgerkrieg und der verheerenden Dürre gesucht, die das Land monatelang heimgesucht hatte.