Mexiko-Stadt (dpa) - Bei Unruhen in einem mexikanischen Gefängnis sind sieben Menschen getötet und drei weitere verletzt worden. An den Krawallen in dem Gefängnis der Stadt Cadereyta, in der Nähe von Monterrey im Norden des Landes, seien bis zu 70 Insassen beteiligt gewesen, hieß es. Die Männer seien unter anderem mit Messern aufeinander losgegangen und hätten Betten und Wäsche in Brand gesetzt. Über die Ursachen des Gewaltausbruchs wurde zunächst nichts mitgeteilt. In mexikanischen Haftanstalten kommt es immer wieder zu Meutereien und zu Zusammenstößen von Gefangenen.

