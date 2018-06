Yeongam (dpa) - Formel-1-Champion Sebastian Vettel hat sich im Training zum Großen Preis von Südkorea mit Platz drei begnügen müssen. Der Red-Bull-Pilot war bei Regen auf dem Kurs von Yeongam deutlich langsamer unterwegs als das McLaren-Duo Lewis Hamilton und Jenson Button. Der Grand Prix in Südkorea am Sonntag ist das viertletzte Saisonrennen. Weltmeister Vettel kann mit seinem Team eine Woche nach dem Triumph in der Fahrerwertung auch den Konstrukteurstitel gewinnen, wenn Red Bull seinen Vorsprung von 130 Punkten auf McLaren behauptet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.