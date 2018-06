Yeongam (dpa) - Rekordweltmeister Michael Schumacher ist im verregneten Formel-1-Auftakttraining vor dem Großen Preis von Südkorea die schnellste Runde gefahren. Der Mercedes-Pilot benötigte 2:02,784 Minuten für den 5,615 Kilometer langen Kurs von Yeongam.

Fünf Tage nach seinem Titelgewinn fuhr Sebastian Vettel auf Platz zwei. Dem Red-Bull-Star fehlten 0,056 Sekunden auf die Bestzeit von Schumacher. Dritter wurde der Brite Paul di Resta im Force India mit 0,128 Sekunden Rückstand.

Direkt dahinter platzierte sich di Restas Teamkollege Adrian Sutil. Nico Rosberg steuerte den zweiten Silberpfeil auf Rang acht. Timo Glock musste sich im Marussia-Virgin mit Rang 18 begnügen. Alle Fahrer absolvierten auf der nassen Strecke nur ein reduziertes Programm. Die beiden Ferrari-Piloten Fernando Alonso und Felipe Massa fuhren ebenso keine gezeitete Runde wie der WM-Zweite Jenson Button im McLaren.

Der Grand Prix in Südkorea am Sonntag ist das viertletzte Saisonrennen. Weltmeister Vettel könnte mit seinem Team auch den Konstrukteurstitel feiern, wenn Red Bull seinen 130-Punkte-Vorsprung in der Gesamtwertung auf McLaren behauptet.