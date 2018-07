Berlusconi stellt Vertrauensfrage - Abstimmung im Parlament

Rom (dpa) - Das italienische Abgeordnetenhaus stimmt heute über die von Regierungschef Silvio Berlusconi gestellte Vertrauensfrage ab. Der umstrittene Ministerpräsident hatte zuvor erklärt, es gebe trotz einer jüngsten Abstimmungsniederlage im Parlament keine Alternative zu seiner Mitte-Rechts-Regierung. Die Opposition sei ohne Programm. Am Dienstag hatte die Regierung bei einem Votum über den Rechenschaftsbericht 2010 eine herbe Niederlage einstecken müssen. Die linke Opposition verlangte daraufhin den Rücktritt Berlusconis.

Obama: Iranische Regierungsmitglieder dirigierten Mordkomplott

Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat Zweifeln an dem angeblichen Mordkomplott des Irans gegen den saudischen Botschafter in den USA widersprochen. Die Attentatsplanungen seien von «Individuen in der iranischen Regierung» bezahlt und dirigiert worden. Die USA würden solche Vorwürfe nicht erheben, wenn sie nicht die notwendigen Beweise hätten. Sowohl in den USA als auch in anderen Staaten waren zunehmend Zweifel an der Darstellung des vermeintlichen Mordkomplotts gegen den saudi-arabischen Botschafter Adel al-Dschubair laut geworden.

15 Tote bei Bombenexplosionen in Bagdad

Bagdad (dpa) - In der irakischen Hauptstadt Bagdad sind bei vier Bombenexplosionen mindestens 15 Menschen getötet worden. Mehr als 40 weitere wurden verletzt, wie Ärzte und Sicherheitskräfte mitteilten. Die Anschläge ereigneten sich im Bagdader Schiiten-Vorort Sadr-City. Zwei Bomben explodierten in unmittelbarer Folge vor einem Café. Zwei weitere Explosionen in der Nähe eines Marktplatzes hätten große Panik ausgelöst, berichteten Augenzeugen. Zu dem Anschlag hat sich bislang keine Gruppierung bekannt.

Hamas veröffentlicht Liste für Gefangenenaustausch