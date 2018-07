Bankdaten deutscher Steuersünder aus Luxemburg angekauft

Düsseldorf (dpa) - Rund 3000 mutmaßliche Steuersünder müssen bald mit unangemeldetem Besuch rechnen. Bundesweit soll gegen sie eine konzertierte Aktion von Staatsanwaltschaften und Steuerfahndern in Vorbereitung sein. Das nordrhein-westfälische Finanzministerium hatte gestern den Ankauf einer Steuer-CD mit Bankdaten aus Luxemburg bestätigt. Eine ganze Reihe von Bundesländern bestätigte, dass sie entsprechende Daten erhalten haben: Neben Nordrhein-Westfalen teilten das Hessen, Thüringen, Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Baden-Württemberg mit.

Berlusconi gewinnt Vertrauensabstimmung

Rom (dpa) - Italiens Regierungschef Silvio Berlusconi hat eine wichtige Vertrauensabstimmung im Parlament gewonnen. Das Vertrauensvotum in der Abgeordnetenkammer ergab 316 Stimmen für und 301 gegen Berlusconi. Er hätte bei einer Niederlage abtreten müssen. Er hatte gestern in einer Regierungserklärung gesagt, es gebe in Zeiten der Schulden- und Wirtschaftskrise keine Alternative zu seiner Mitte-Rechts-Regierung. Die Opposition sei ohne Programm. Entweder bekomme er das Vertrauen ausgesprochen oder es werde 2012 Neuwahlen geben. Die Legislaturperiode endet regulär erst 2013.

Großbritanniens Verteidigungsminister Fox zurückgetreten

London (dpa) - Der britische Verteidigungsminister Liam Fox ist zurückgetreten. Das teilte sein Ministerium in London mit. Er habe fälschlicherweise die Vermischung persönlicher Interessen und seiner Regierungsaktivitäten zugelassen. Das schrieb Fox in seinem Rücktrittsgesuch an den britischen Premierminister David Cameron. Fox stand bereits seit längerem unter Beschuss: Er hatte seinem persönlichen Freund Adam Werrity sehr tiefe Einblicke in die Regierungsgeschäfte gewährt. Werrity begleitete ihn auch bei Auslandsreisen, etwa nach Dubai oder Sri Lanka.

