Magdeburg (dpa) - Nach einem Unfall mit fünf Lastwagen ist die A2 zwischen Hannover und Berlin in der Höhe von Magdeburg auch am Morgen noch voll gesperrt. Wie die Autobahnpolizei in Magdeburg mitteilte, war ein Lastwagen bei Eilsleben an einem Stauende auf einen anderen aufgefahren. Dabei wurde er auf drei weitere LKW geschoben. Ein Fahrer wurde schwer verletzt, ein weiterer erlitt leichte Verletzungen. Die Lastwagen hatten unter anderem Milchkartons und Stahlplatten geladen.

