Offenbach (dpa) - Heute Vormittag hält sich in einigen Niederungen und Tälern noch für längere Zeit Nebel. Sonst wird es vielfach sonnig, örtlich bleibt es auch ganztägig neblig-trüb, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Die Höchsttemperaturen variieren zwischen 8 Grad bei anhaltendem Nebel und bis zu 16 Grad bei Sonnenschein im Südwesten. Es weht schwacher Wind aus überwiegend östlicher Richtung.

In der Nacht zum Samstag ist der Himmel zunächst verbreitet klar. Später entsteht erneut Nebel oder noch vorhandene Nebelfelder werden wieder dichter. Es sind Tiefsttemperaturen zwischen 3 und -3 Grad zu erwarten. Dabei gibt es verbreitet Bodenfrost. Unmittelbar an der See bleibt es mit 4 bis 9 Grad deutlich milder.