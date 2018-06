Inhalt Seite 1 — Erste Schlappe unter Stevens: Schalke verliert 1:2 Seite 2 Auf einer Seite lesen

Gelsenkirchen (dpa) - Zwei Rote Karten, zwei Strafstöße und jede Menge Diskussionsstoff - der FC Schalke 04 hat in einer turbulenten Partie beim 1:2 (0:1) gegen den 1. FC Kaiserslautern die erste Pleite unter der Regie von Trainer Huub Stevens kassiert.

In der Begegnung avancierten nicht die Torschützen Christian Tiffert (30./Foulelfmeter) und Dorge Kouemaha (72.) sowie Klaas-Jan Huntelaar (62./Foulelfmeter), sondern Schiedsrichter Peter Sippel zum Hauptdarsteller. Mit seinen Platzverweisen für Schalke-Torhüter Ralf Fährmann (28.) und Lauterns Rodnei (61.) sorgte der Unparteiische aus München vor 61 673 Zuschauern in der ausverkauften Veltins-Arena für große Aufregung.

«Wir waren das dominante Team und haben uns den Sieg verdient», meinte Gäste-Coach Marco Kurz, «auch der Schiedsrichter konnte uns heute nicht stoppen». Torschütze Tiffert schimpfte ebenfalls auf Sippel: «Das ist niemals ein Elfmeter und eine Rote Karte gegen uns.» Aus Sicht von Huntelaar war der umstrittene Platzverweis für Fährmann gerechtfertigt: «Da kann man Rot geben», sagte der Niederländer. «In der zweiten Halbzeit haben wir mit einem Mann weniger viel aggressiver gespielt, leider haben wir nicht gewonnen.»

Mit der vierten Saison-Niederlage verpasste der FC Schalke den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz, den er bereits nach dem vierten Spieltag innehatte. Kaiserslautern schob sich aus der Abstiegszone zumindest für eine Nacht auf Rang 14.

Die Umstellungen von Lauterns Trainer Kurz, der Olcay Sahan und Pierre De Wit in die Startelf beordert hatte, schienen sich positiv auszuwirken. Denn die Pfälzer erwischten den besseren Start: Sowohl beim Kopfball von Abwehrspieler Rodnei (5.) als auch beim schulmäßigen Konter von Itay Shechter (8.) klärte Schalke-Schlussmann Fährmann in höchster Not. Dagegen fanden die Königsblauen, bei denen Jefferson Farfán zunächst auf der Bank saß, nur schwer ins Spiel. Bis auf eine Möglichkeit von Torjäger Huntelaar blieben ansehnliche Angriffsaktionen Mangelware.

Der forsche Auftritt der «Roten Teufel» wurde noch vor der Pause belohnt. Das Foul von Fährmann an Angreifer Kouemaha wertete Schiedsrichter Sippel als Notbremse und ahndete es nicht nur mit einem Elfmeter, sondern auch mit einem diskussionswürdigen Platzverweis für den Schalker. Tiffert verlud Ersatzkeeper Lars Unnerstall und brachte sein Team verdient in Führung.

Die nach dem Wechsel von Jungstar Julian Draxler dezimierten Gastgeber reagierten mit wütenden Angriffen, ließen dabei aber Kreativität und Tempo vermissen. Nicht zuletzt deshalb war Kaiserslautern dem 2:0 näher, als Schalke dem Ausgleich. So vergab Oliver Kirch (44.) kurz vor der Pause die große Chance, die Führung zu erhöhen.