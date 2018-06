Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama und Bundeskanzlerin Angela Merkel haben eine enge Abstimmung vor dem nächsten Gipfel der 20 wichtigsten Wirtschaftsmächte in Cannes Anfang November verabredet. In einem Telefonat hätten sich beide außerdem über die Schuldenkrise in der Eurozone ausgetauscht, teilte das Weiße Haus mit. In Paris hatte am Abend ein Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs begonnen. Dabei wächst der Druck auf Europas Regierungen, in der Schuldenmisere ihre Banken zu stützen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.